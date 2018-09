Volley, Mondiali 2018. Chicco Blengini: “Soddisfatto dell’Italia, non abbiamo fatto ancora nulla. Avversari da studiare…”

L’Italia oggi è arrivata a Milano (via Frecciarossa da Firenze) dove venerdì incomincerà la seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale si presenta all’appuntamento a punteggio pieno dopo aver vinto le cinque partite giocate tra Roma e il capoluogo toscano, il morale è davvero molto alto in seno al gruppo e gli azzurri vogliono puntare sempre più in alto visto che la Final Six è ormai davvero a un passo.

Il CT Chicco Blengini ha tracciato un primo bilancio della rassegna iridata tramite la Federvolley: “E’ stato fantastico vivere certe emozioni davanti a un pubblico così caloroso. Sappiamo che dovunque andiamo la gente ci attende con trepidazione e questo naturalmente ci inorgoglisce, ma non è stato fatto ancora niente. E’ chiaro che sono molto soddisfatto di come la squadra si sia espressa in queste prime partite e dei risultati ottenuti, ma ora è già arrivato il momento di resettare e ricominciare. Ciò che abbiamo fatto nella prima fase rappresenta qualcosa di estremamente importante per il prosieguo del torneo data la formula, ma sarà importante concentrarci immediatamente su quello che sarà e non su ciò che è stato. La squadra è stata molto brava a saper gestire anche i momenti di difficoltà che ha incontrato; sapevamo che le avversarie non ci avrebbero regalato nulla e così è stato, ma nel complesso i ragazzi sono stati davvero abili a rimanere sempre lì con la testa dalla prima all’ultima palla di ogni match”.

Il CT poi prosegue parla anche del girone che ci attende: “Andiamo ad incontrare tre squadre toste che hanno fatto vedere buone cose nel corso della rassegna iridata; io credo che in situazioni come questa ogni partita ha una storia a sé e non serve molto ragionare su come le avversarie si siano espresse in precedenza. Studieremo attentamente Finlandia, Russia e Olanda come sempre facciamo e cercheremo di fare nel migliore modo possibile tutto ciò che è nelle nostre possibilità, come di consueto. Alla fine valuteremo se il nostro lavoro è stato buono o no. Non mi stancherò mai di ripetere che un torneo così lungo e complicato va affrontato step by step con calma e concentrazione, massima”.













Foto: Valerio Origo