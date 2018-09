Volley, Mondiali 2018: chi raggiungerà la Final Six? L’analisi dei gironi della seconda fase: Italia, USA, Polonia favorite

Si sono definiti i gironi della seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno tra Italia e Bulgaria nel weekend del 21-23 settembre. Le migliori 16 Nazionali sono state divise in quattro gironi e si sono portate dietro tutti i risultati ottenuti nella prima fase. Le vincitrici dei quattro gruppi e le due migliori seconde accederanno alla terza fase che prevede due Pool tra tre squadre ciascuna prima delle semifinali incrociate. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe succedere nella seconda fase.

POOL E (a Milano):

CLASSIFICA: Italia 5 vittorie (15 punti), Paesi Bassi 4 vittorie (11 punti), Russia 3 vittorie (10 punti), Finlandia 2 vittorie (6 punti)

POOL F (a Bologna):

CLASSIFICA: Brasile 4 vittorie (11 punti), Belgio 3 vittorie (10 punti), Slovenia 3 vittorie (9 punti), Australia 2 vittorie (7 punti)

Il Brasile non ha impressionato nella prima fase visto che ha perso nettamente contro l’Olanda e ha sconfitto la Francia soltanto al tie-break. Nonostante questo i Campioni Olimpici sono riusciti a chiudere il girone al primo posto e si presentano con 4 vittorie, un bottino interessante per poter puntare al passaggio del turno anche perché le avversarie sembrano essere alla portata dei sudamericani.

L’assenza di Lucarelli si sta facendo sentire, i meccanismi non sono quelli dei giorni migliori ma i verdeoro riescono sempre a tirare fuori il meglio quando il gioco si fa duro: Bruninho ha trovato in Wallace e Douglas Souza i suoi due attaccanti di riferimento, il gioco a muro non è poi così male e potrebbe bastare per sconfiggere Belgio e Slovenia che si presentano con una vittoria in meno. I Red Dragons di Andrea Anastasi e i balcanici di Boban Kovac sono stati travolti dall’Italia, poi si sono affrontati tra loro con successo al tie-break dei Draghi: la sensazione è che lo scontro diretto con cui si aprirà la seconda fase sarà determinante per andare a caccia del Brasile (atteso dall’esordio contro la morbida Finlandia) e quantomeno per provare ad arrivare al secondo posto.

POOL G (a Sòfia):

CLASSIFICA: USA 5 vittorie (13 punti), Iran 4 vittorie (11 punti), Bulgaria 3 vittorie (9 punti), Canada 3 vittorie (9 punti)

Sulla carta sembra tutto apparecchiato per la vittoria degli USA che a Bari hanno vinto i big match contro Russia e Serbia guadagnandosi così una corsia preferenziale in questa seconda fase. I ragazzi di Speraw hanno vinto 5 partite ma non si presentano a punteggio pieno, unico piccolo neo per Matt Anderson e compagni che dovranno cercare di regolare l’Iran di Mousavi e la Bulgaria padrona di casa, parsa troppo lontana dai giorni migliori. I persiani hanno già sconfitto i verdi nella prima fase, lo scontro diretto metterà in palio punti pesantissimi per un’annunciata corsa al secondo posto ma non bisogna dimenticarsi del Canada che potrebbe regalare qualche sorpresa.

POOL H (a Varna):

CLASSIFICA: Polonia 5 vittorie (15 punti), Serbia 4 vittorie (12 punti), Francia 3 vittorie (11 punti), Argentina 2 vittorie (6 punti)

Il vero girone della morte di questa seconda fase. La Polonia si presenta a punteggio pieno e potrebbe giocarsi il primo posto nel girone con la Serbia che ha sconfitto la Russia a sorpresa e ha strappato pure un punto agli USA. I Campioni del Mondo hanno battuto Bulgaria e Iran, ora sono attesi dai primi veri big match anche se superando l'Argentina all'esordio si semplificherebbero il compito. La Francia è chiamata a un'impresa: dopo aver perso contro Brasile e Olanda, i Galletti sono costretti a vincere tre partite per sperare di accedere alla terza fase, Earvin Ngapeth e compagni devono davvero trasformarsi ma le sfide pirotecniche contro i biancorossi di Kurek-Kubiak e gli slavi di Atanasijevic-Kovacevic sono davvero molto ardue.













Foto: FIVB