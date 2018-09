Volley, Mondiali 2018: il tabellone dell’Italia nella seconda fase, la strada verso le semifinali. Avversari e possibili incroci

L’Italia ora sogna davvero in grande ai Mondiali 2018 di volley maschile, ha dominato la prima fase infilando ben cinque vittorie (15 punti, solo 2 set persi) e si presenta alla seconda fase a punteggio pieno e con sempre maggiore convinzione. Gli azzurri sono stati strepitosi fin dall’inizio, surclassando il Giappone al Foro Italico di Roma e poi al Mandela Forum di Firenze sono stati stratosferici come dimostrano il roboante 3-0 inflitto al quotato Belgio e il netto 3-1 con cui abbiamo sconfitto l’insidiosa Slovenia, senza dimenticarsi della sofferta affermazione sull’indecifrabile Argentina e della passeggiata sulla Repubblica Dominicana.

La nostra Nazionale vola a Milano con le maggiori chance di vincere il girone e di approdare dunque alla terza fase (ma il traguardo potrebbe essere raggiunto anche chiudendo al secondo posto, bisognerà fare meglio della seconda classifica dell’altro girone italiano con Brasile, Belgio, Slovenia e Australia). Ivan Zaytsev e compagni possono già vantare un successo di vantaggio sull’Olanda e ben due sulla Russia, mentre la Finlandia è già distaccatissima e senza speranze. Nel girone di Bologna i verdeoro sono a quota 4 vittorie mentre Red Dragons e balcanici sono a 3. Ma quale sarà il percorso dell’Italia nella seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile e come si potrebbe poi sviluppare il nostro cammino verso terza fase e semifinali?

L’Italia tornerà in campo venerdì 21 settembre (ore 21.15) per affrontare la Finlandia, sulla carta l’avversario più morbido. I nordici hanno vinto solo contro Cuba e Porto Rico, strappando però un punto all’Iran: una squadra priva di grandi individualità che fonda tutto sulla compattezza del gruppo ma tecnicamente ci è nettamente inferiore. Gli azzurri devono assolutamente strappare i tre punti che rappresenterebbero una seria ipoteca sul primo posto e sulla Final Six.

Sabato sera il big match contro la Russia Campionessa d’Europa, la prima vera sfida da urlo della nostra Nazionale che potrebbe addirittura avere la ghiotta chance di eliminare Muserskiy e compagni dal torneo! Si preannuncia una partita davvero molto complicata e che dieci giorni fa sarebbe stata giudicata impossibile ma nel frattempo noi abbiamo infilato un en plein mentre i russi sono usciti con le ossa rotte dai confronti con USA e Serbia trovandosi ora con l’acqua alla gola. La chiusura domenica sera contro l’Olanda: potremmo già essere sicuri di volare a Torino oppure ci dovremo giocare il tutto per tutto contro Abdel-Aziz e compagni, squadra rivelazione che ha saputo sorprendere Francia e Brasile sovvertendo le gerarchie del proprio girone.

Ricordiamo che la composizione dei gironi della terza fase sarà definita tramite un sorteggio ma il regolamento prevede che la vincitrice di un girone giocato su suolo italiano incontri una vincitrice di un girone bulgaro: gli USA sembrano volare verso il primato a Sòfia (Iran e Bulgaria non sembrano poter impensierire la corazzata e stelle e strisce) mentre a Varna sarà battaglia vera con la Polonia a punteggio pieno, la Serbia che insegue a una vittoria di distanza e la Francia che si porta sul groppone due sconfitte ed è chiamata a una clamorosa rimonta. Se invece dovessimo arrivare secondi allora pescheremmo due prime classificate con la possibilità di incrociare il Brasile che parte favorito nella Pool F di Bologna contro Belgio e Slovenia (eviteremmo i Campioni Olimpici fino almeno alla semifinale vincendo la Pool di Milano, obiettivo primario).

POOL E (a Milano): Italia 5 vittorie (15 punti), Paesi Bassi 4 vittorie (11 punti), Russia 3 vittorie (10 punti), Finlandia 2 vittorie (6 punti)

POOL F (a Bologna): Brasile 4 vittorie (11 punti), Belgio 3 vittorie (10 punti), Slovenia 3 vittorie (9 punti), Australia 2 vittorie (7 punti)

POOL G (a Sòfia): USA 5 vittorie (13 punti), Iran 4 vittorie (11 punti), Bulgaria 3 vittorie (9 punti), Canada 3 vittorie (9 punti)

POOL H (a Varna): Polonia 5 vittorie (15 punti), Serbia 4 vittorie (12 punti), Francia 3 vittorie (11 punti), Argentina 2 vittorie (6 punti)

Foto: FIVB