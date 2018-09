Volley, Mondiali 2018: calendario seconda fase. Date, programma, orari e tv di tutte le partite

La seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile si disputerà dal 21 al 23 settembre. Le 16 Nazionali rimase in corsa sono state divise in quattro gironi, le quattro squadre di ogni gruppo si affronteranno tra di loro una sua volta e partiranno dalla classifica con cui hanno concluso la prima fase. Le vincitrici delle quattro Pool e le due migliori seconde accederanno alla terza fase in programma settimana prossima a Torino e che spalancherà le porte delle semifinali.

L’Italia proseguirà la propria avventura a Milano dove, a punteggio pieno, se la dovrà vedere contro la Finlandia, la Russia e l’Olanda. La nostra Nazionale è davvero molto vicina alla Final Six, con due vittorie sarebbe matematicamente tra le migliori sei del Pianeta ma potrebbe bastare anche un solo successo per poter fare festa: i nordici e gli orange sembrano essere assolutamente alla portata degli azzurri che affronteranno anche i Campioni d’Europa.

A Bologna invece spazio al Brasile che deve contenere le speranze di rimonta di Belgio e Slovenia, a Sòfia invece gli USA partono da imbattuti ma attenzione a non sottovalutare Iran, Bulgaria e Canada. Girone di ferro a Varna dove l’imbattuta Polonia se la dovrà vedere contro la Serbia e la Francia oltre che con l’Argentina.

Di seguito il calendario completo della seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile con tutte le date, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite. Gli incontri dell’Italia saranno trasmessi in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play, DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli incontri di cartello delle altre squadre saranno in diretta o differita tv su RaiSport.

MONDIALI 2018: GIRONI SECONDA FASE

POOL E (a Milano): Italia, Olanda, Russia, Finlandia

POOL F (a Bologna): Brasile, Belgio, Slovenia, Australia

POOL G (a Sòfia): USA, Iran, Bulgaria, Canada

POOL H (a Varna): Polonia, Serbia, Francia, Argentina

MONDIALI 2018: LE CLASSIFICHE DELLA SECONDA FASE

POOL E (a Milano): Italia 5 vittorie (15 punti), Paesi Bassi 4 vittorie (11 punti), Russia 3 vittorie (10 punti), Finlandia 2 vittorie (6 punti)

POOL F (a Bologna): Brasile 4 vittorie (11 punti), Belgio 3 vittorie (10 punti), Slovenia 3 vittorie (9 punti), Australia 2 vittorie (7 punti)

POOL G (a Sòfia): USA 5 vittorie (13 punti), Iran 4 vittorie (11 punti), Bulgaria 3 vittorie (9 punti), Canada 3 vittorie (9 punti)

POOL H (a Varna): Polonia 5 vittorie (15 punti), Serbia 4 vittorie (12 punti), Francia 3 vittorie (11 punti), Argentina 2 vittorie (6 punti)

MONDIALI 2018: CALENDARIO SECONDA FASE. DATE, PROGRAMMA E ORARI

VENERDI’ 21 SETTEMBRE:

16.00 USA vs Canada (Pool G, Sofia)

16.00 Serbia vs Francia (Pool H, Varna)

17.00 Olanda vs Russia (Pool E, Milano)

17.00 Brasile vs Australia (Pool F, Bologna)

19.40 Bulgaria vs Iran (Pool G, Sofia)

19.40 Polonia vs Argentina (Pool H, Varna)

20.30 Belgio vs Slovenia (Pool F, Bologna)

21.15 Italia vs Finlandia (Pool E, Milano)

SABATO 22 SETTEMBRE:

16.00 Iran vs Canada (Pool G, Sofia)

16.00 Serbia vs Argentina (Pool H, Varna)

17.00 Olanda vs Finlandia (Pool E, Milano)

17.00 Australia vs Belgio (Pool F, Bologna)

19.40 Bulgaria vs USA (Pool G, Sofia)

19.40 Polonia vs Francia (Pool H, Varna)

20.30 Slovenia vs Brasile (Pool F, Bologna)

21.15 Italia vs Russia (Pool E, Milano)

DOMENICA 23 SETTEMBRE:

16.00 USA vs Iran (Pool G, Sofia)

16.00 Francia vs Argentina (Pool H, Varna)

17.00 Russia vs Finlandia (Pool E, Milano)

17.00 Slovenia vs Australia (Pool F, Bologna)

19.40 Bulgaria vs Canada (Pool G, Sofia)

19.40 Polonia vs Serbia (Pool H, Varna)

20.30 Belgio vs Brasile (Pool F, Bologna)

21.15 Italia vs Olanda (Pool E, Milano)

MONDIALI 2018: DOVE VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Le altre partite di cartello saranno trasmesse in diretta tv o in differita tv su RaiSport (palinsesto ancora da definire).