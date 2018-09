Volley, Mondiali 2018: Brasile-Polonia, la Finale inattesa. Che show a Torino, la rivincita del 2014: chi vincerà? Sfida tra Campioni

Sono passati quattro anni eppure non sembra essere cambiato nulla: Brasile-Polonia è ancora una volta la Finale dei Mondiali di volley maschile, proprio come nel 2014 quando nella bolgia di Katowice i biancorossi riuscirono a fare festa di fronte al proprio pubblico annichilendo i verdeoro. Questa volta la cornice sarà il Pala Alpitour di Torino dove questa sera (ore 21.15) le due squadre si affronteranno per la conquista del titolo iridato, nel capoluogo piemontese andrà in scena la rivincita della pirotecnica sfida dello Spodek dove i padroni di casa riuscirono a imporsi in rimonta per 3-1.

Il Brasile giocherà addirittura la quinta finale iridata consecutiva e punterà al suo quarto trionfo (prima del recente ko ne aveva vinti tre consecutivi dal 2002 al 2010, nel 1982 era invece stato sconfitto dall’Unione Sovietica) mentre la Polonia andrà a caccia della sua terza apoteosi dopo quelle del 1974 e del 2014 (perse invece nel 2006 proprio contro i sudamericani). In sostanza nelle ultime quattro edizioni questa grande classica della pallavolo internazionale ha rappresentato il match conclusivo per ben tre volte, segno della grande tradizione e della continuità di questi due Paesi: a Varsavia e dintorni il volley è sport nazionale come accade in ben pochi altri posti del Pianeta, oltreoceano è una grande passione inferiore soltanto al calcio.

Le due formazioni sono arrivate fino a questo punto del torneo un po’ contro pronostico: gli uomini di Vital Heynen (vero mago della panchina dopo il bronzo iridato con la Germania e il quarto posto continentale con il Belgio) sembravano non essere in forma e non avere lo smalto giusto per farsi strada; i ragazzi di Renan Dal Zotto si erano presentati in un apparente stato di scarsa forma e con tanti infortuni alle spalle (su tutti quello di Lucarelli). Alla lunga entrambe sono però riuscite a dimostrare la loro grande caratura e a garantirsi questa enorme chance per riscrivere la propria storia: si preannuncia una partita estremamente avvincente e appassionante aperta a ogni risultato, può succedere davvero di tutto visto che le due squadre dovrebbero equivalersi.

I Campioni Olimpici sono stati battuti soltanto dall’Olanda nella prima fase dove hanno però sconfitto la Francia, poi alla Final Six sono riusciti ad annichilire la Russia rimontando dallo 0-2 e in semifinale hanno surclassato la Serbia. I Campioni del Mondo, invece, sono crollati contro l’Argentina e la Francia, hanno “biscottato” due volte con la Serbia ma hanno inflitto anche una grande lezione all’Italia nel primo set di venerdì e ieri hanno sconfitto gli USA al termine di una partita pirotecnica. Le energie profuse contro gli americani potrebbero produrre stanchezza che si farà sicuramente sentire in questo atto conclusivo.

La regia di Bruninho, la forza dell’opposto Wallace, la concretezza del martello Douglas, il buon rendimento dei centrali Lucas e Mauricio sono i punti di forza del Brasile che gioca una pallavolo fluida e veloce. Le bordate di uno strepitoso Bartosz Kurek, la continuità di Michal Kubiak, la freschezza dell’altro schiacciatore Artur Szalpuk e la solidità a muro sono invece le armi della Polonia. Due scuole a confronto per l’ennesima volta, in palio il titolo di Campioni del Mondo 2018 di volley maschile. Alle ore 17.00, invece, la finalina per il terzo posto tra USA e Serbia, che proveranno a consolarsi.













Foto: Valerio Origo