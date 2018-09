Volley femminile, verso i Mondiali 2018: l’Italia travolge l’Azerbaijan in amichevole a Sendai, sabato l’esordio iridato

L’Italia prosegue spedita la marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2018 di volley femminile che si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Le azzurre, che sabato debutteranno contro la Bulgaria, hanno sconfitto l’Azerbaijan per 3-0 (25-21; 25-19; 25-20) nella penultima amichevole di preparazione alla rassegna iridata. A Sendai, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno disputato una buona partita, controllando le avversarie (possibile rivali nella seconda fase della competizione) senza subire più di tanto.

In campo la formazione tipo con Paola Egonu opposto (18 punti, 4 aces), Ofelia Malinov in cabina di regia, Lucia Bosetti (13) e Miriam Sylla (8) di banda, la capitana Cristina Chirichella e Anna Danesi di banda, Monica De Gennaro il libero. Domani le azzurre sfideranno nuovamente l’Azerbaijan nell’ultima amichevole prima dei Mondiali, giovedì si trasferiranno a Sapporo proprio in vista dell’esordio ai Mondiali.

Italia – Azerbaigian 3-0 (25-21, 25-19, 25-20)

ITALIA: Malinov 2, Chirichella 5, Bosetti 13, Egonu 18, Danesi 7, Sylla 8. Libero: De Gennaro. Parrocchiale, Cambi, Lubian. N.e: Ortolani, Nwakalor, Fahr, Pietrini. All. Mazzanti

AZERBAIGIAN: Hasanova 4, Alimova 1, Bayramova 6, Karimova 3, Rahimova 14, Matiasovska 7. Libero: Karimova. Abdulazimova 1, Samadova, Mammadova 4, Yagubova, Habibova, Aliyeva. N.e: Gurbanova. All. Garayev

Durata Set: 21’, 22’, 23’

Italia: 8 a, 8 bs, 5 m, 21 et.

Azerbaigian: 2 a, 8 bs, 6 m, 29 et.