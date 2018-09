Volley femminile, Mondiali 2018: Cina travolge Turchia, USA e Brasile a valanga. Russia e Olanda, vittorie al tie-break

Seconda giornata di gare ai Mondiali 2018 di volley femminile che si stanno disputando in Giappone, oggi domenica 30 settembre si sono giocate ben 12 partite che hanno coinvolto tutte le 24 Nazionali qualificate alla rassegna iridata.

GERMANIA vs CAMERUN 3-0 (25-14; 25-10; 25-16), Pool A a Yokohama

Passeggiata di salute per le teutoniche contro le Leonesse, top scorer Lisa Gruending (10 punti) mentre Louisa Lippmann si ferma a 9. Da annotare le 9 marcature per Estelle Adiana.

ITALIA vs CANADA 3-0 (25-15; 25-15; 25-18), Pool B a Sapporo

USA vs TRINIDAD & TOBAGO 3-0 (25-11; 25-11; 25-11), Pool C a Kobe

Le Campionesse del Mondo operano un po’ di turnover lasciando a riposo Lloyd, Larson, Hill, Akinradewo e Robinson. Tutto facile contro la modesta compagine caraibica, doppia cifra per Michelle Bartsch-Hackley (15) e Tetori Dixon (13).

BRASILE vs REPUBBLICA DOMINICANA 3-0 (25-15; 25-20; 25-22), Pool D ad Hamamatsu

Le verdeoro non hanno avuto particolari problemi a vincere anche se sono state poco fluide nel secondo e terzo set. Panchina per Adenizia, Gabriella e Thaisa nella giornata di Gabriela Braga (15 punti) e Tandara (14, 4 muri), troppo pochi i 10 punti di Gaila Gonzalez per impensierire le sudamericane.

MESSICO vs ARGENTINA 3-0 (25-20; 25-23; 25-23), Pool A a Yokohama

Pronta reazione delle Sombreros dopo il clamoroso ko di ieri contro il Camerun. Reazione da vera stella di Samantha Bricio (21 punti, 5 aces), ottima prova anche da parte di Melanie Parra (18) e Andrea Rangel (17) che stritolano la modesta Albiceleste di Julieta Lazcano (10).

BULGARIA vs CUBA 3-0 (25-10; 25-20; 25-14), Pool B a Sapporo

Le Verdi spazzano via le caraibiche che non sembrano uscire più da una crisi decennale. Le Dimitrova, Paskova e Ruseva mettono a segno 11 punti a testa per annichilire Diaris Perez (11) e compagne.

AZERBAIJAN vs COREA DEL SUD 3-1 (25-18; 25-18; 23-25; 25-18), Pool C a Kobe

Strepitoso colpaccio delle azere che stendono le asiatiche, ottenendo un successo fondamentale per la seconda fase visto che questo era un vero e proprio scontro diretto. Solita strepitosa prestazione di Polina Rahimova (24 punti, 3 aces) che stravince il duello con la stella Yeon Koung Kim (19).

PORTO RICO vs KAZAKHSTAN 3-0 (25-21; 25-15; 25-22), Pool D a Hamamatsu

Partita importante per la qualificazione alla seconda fase, la spuntano le caraibiche delle strepitose Daly Santana (16, 3 aces) e Stephanie Enright (16) che non lasciano scampo a Sana Anarkulova (8) e compagne.

OLANDA vs GIAPPONE 3-2 (27-25; 16-25; 28-26; 19-25; 15-13), Pool A a Yokohama

Partita tiratissima e spettacolare che potrebbe valere il primo posto nel girone. Le orange sudano tantissimo, vincono primo e terzo set ai vantaggi, poi si salvano al tie-break e festeggiano la seconda vittoria consecutiva dopo quella altrettanto sofferta contro la Germania. Servono le migliori Anne Buijs (21 punti, 2 muri), Lonnee Sloetjes (20, 3 muri) e Yvon Belien (17) per avere ragione delle nipponiche prese per mano dalle annunciate Ai Kurogo (24) e Sarina Koga (23).

CINA vs TURCHIA 3-0 (25-18; 25-23; 25-23), Pool B a Sapporo

Prova di forza delle Campionesse Olimpiche nel big match che potrebbe valere il primato nel girone. Le ragazze di Giovanni Guidetti riescono a fare partita pari nel secondo e terzo set ma non è bastato. Prova di grande sostanza da parte della stella Zhu Ting (16 punti), doppia cifra anche per Zhang Changning (12), l’ingresso di Ebrar Karafurt (16) nel secondo set ha cambiato volto all’incontro ma non è bastato per prolungare la contesa.

RUSSIA vs THAILANDIA 3-2 (21-25; 17-25; 25-13; 25-21; 15-9), Pool C a Kobe

Che sudata della corazzata europea che si è trovata sotto 0-2 e ha dovuto rimontare le sorprendenti asiatiche. Super show di una magica Nataliya Goncharova (30 punti), spaventano i 7 muri di Irina Koroleva (17 punti complessivi), doppia cifra anche per Kseniia Parubes (16) e Irina Voronkova (13). La Thailandia ha sognato in grande ma Kokram (19) e Kongyot (18) non sono bastate per il colpaccio.

SERBIA vs KENYA 3-0 (25-16; 25-9; 25-8), Pool D ad Hamamatsu

Passeggiata per le Campionesse d'Europa che applicano un ampio turnover: Ognjenovic e Rasic giocano solo il primo set, Boskovic si vede nei primi due (6 punti). Le migliori sono Stevanovic (9, 3 aces) e Mihajlovic (8).













