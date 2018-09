Volley femminile, l’Italia vince il Trofeo di Montreux! Sconfitta la Russia 3-0, show Egonu: le azzurre verso i Mondiali

L’Italia batte un colpo e lancia ottimi segnali a 20 giorni dall’inizio dei Mondiali 2018 di volley femminile. La nostra Nazionale ha vinto il Torneo Internazionale di Montreux, prestigiosa competizione che quest’anno fungeva in preparazione alla rassegna iridata che scatterà tra meno di tre settimane in Giappone.

Le azzurre hanno travolto la Russia per 3-0 (25-21; 30-28; 26-24) nella finale giocata nella località svizzera, mostrando un grande carattere nel finale dei vari set dove abbiamo annichilito le quotate avversarie. Dopo 14 anni dall’ultima volta (ma non abbiamo partecipato a tutte le edizioni) l’Italia torna a vincere questa manifestazione e ora si lancia verso i Mondiali, passando prima dalla Val Camonica dove si svolgerà un piccolo collegiale (13-17 settembre) affrontando l’Olanda in alcuni test amichevoli.

Prestazione stellare della solita Paola Egonu, autrice di 26 punti. Molto bene anche la centrale Anna Danesi (6 muri) in coppia con Cristina Chirichella, doppia cifra per la schiacciatrice Lucia Bosetti (12) affiancata di banda da Miriam Sylla (7), cabina di regia affidata a Ofelia Malinov, Monica De Gennaro il libero. Alla Russia non sono bastati i 18 punti della grande stella Goncharova.

Nel primo set ha fatto la differenza il muro azzurro che ci ha permesso di ribaltare la situazione da 4-8 a 14-11, spinti anche dalla solita Egonu. Secondo set equilibrato con lunghi botta e risposta (17-17, 23-23), le azzurre cancellano ben quattro set-point e ai vantaggi la spuntano con l’attacco di Lucia Bosetti e il muro di Paola Egonu. Terza frazione in sofferenza fino al 12-15, poi agguantiamo il pareggio a quota 20, annulliamo un’altra palla set e ci imponiamo.

Italia – Russia 3-0 (25-21, 30-28, 26-24)

Italia: Malinov 2, Sylla 7, Danesi 12, Egonu 26, Bosetti 12, Chirichella 9. Libero: De Gennaro. Cambi, Parrocchiale, N.e: Guerra, Melandri, Lubian, Ortolani, Nwakalor. All. Mazzanti​

Russia: Goncharova 18, Krotkova 2, Zaryazko 5, Startseva 1, Fetisova 4, Parubets 9. Libero: Galkina. Voronkova 3, Malygina 1, Efimova 4, Romanova, Kotikova 6, Talysheva (L) N.e: Lyubushkina.All. Pankov

Arbitri: Espicalsky (Bra) e Wensheng (Cin).

Durata: 27′, 31′, 27’.

Italia: 2 a, 6 bs, 15 m, 20 et.

Russia: 4 a, 8 bs, 6 m, 13 et.