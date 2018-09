VIDEO Volley, Mondiali 2018: “Zaytsev, sposami” lo striscione tricolore diventato virale. E lo Zar ringrazia la sua fan…

Ivan Zaytsev è il volto simbolo dell’Italia che sta emozionando ai Mondiali 2018 di volley maschile, la Nazionale si è qualificata alla terza fase e ora si appresta ad affrontare Serbia (mercoledì 26 settembre, ore 21.15) e Polonia (venerdì alla stessa ora) con l’obiettivo di accedere alle semifinali. Nel frattempo c’è anche il tempo per stemperare un po’ la tensione e per rivivere il cammino seguito dagli azzurri fino a questo punto, condito da sette vittorie in otto partite. Al Mediolanum Forum di Milano i ragazzi del CT Chicco Blengini sono stati supportati per tre giorni da un pazzesco sold out di oltre 12000 spettatori e sugli spalti, durante il riscaldamento di Italia-Finlandia (la partita di venerdì scorso), c’era anche una ragazza che a un certo punto è stata inquadrata dalle telecamere.

Prontamente ha mostrato uno striscione tricolore con scritto “Zaytsev sposami” e la regia non ha indugiato, inquadrando lo Zar che ha sorriso e ha risposto col gesto del pollice. Sono passati tre giorni da quel siparietto ma il nostro opposto non ha dimenticato e ieri ha voluto postare questa storia su Instagram: “Metto questo video così quando sarai più grande e ti sposerai, tuo marito saprà che lo avevi chiesto prima a me“.













Foto: Valerio Origo