VIDEO US Open 2018, gli highlights della notte. Avanzano Serena Williams e Del Potro, fuori Stephens. Nadal irriducibile

Grandi emozioni nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 settembre agli US Open 2018. Serena Williams, grande favorita per il titolo, ha piegato in due set la resistenza della ceca Karolina Pliskova, approdando in semifinale. L’americana troverà la sorprendente lettone Anastasija Sevastova, che ha eliminato la detentrice del trofeo, la statunitense Sloane Stephens.

In campo maschile l’argentino Juan Martin Del Potro, dopo aver concesso il primo parziale al tie-break, non ha lasciato scampo all’idolo di casa John Isner. Il sud-americano affronterà ora lo spagnolo Rafael Nadal, vincitore della maratona con l’austriaco Dominic Thiem.

GLI HIGHLIGHTS DELLA GIORNATA, US OPEN 2018

Serena Williams-Pliskova

Sevastova-Stephens

Del Potro-Isner

Nadal-Thiem













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Action Sport/Shutterstock.com