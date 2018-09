VIDEO Roma-Lazio 3-1: gli highlights, i gol e la sintesi del derby. Decisiva la punizione di Kolarov

La Roma ha battuto la Lazio per 3-1 nel derby della capitale valevole per la settima giornata della Serie A 2018-2019 calcio. Allo Stadio Olimpico, i giallorossi si sono imposti con estrema autorevolezza e hanno così portato a casa la prima stracittadina stagionale uscendo definitivamente dalla crisi. Gli uomini di Eusebio Di Francesco sono passati in vantaggio con un bellissimo gol di tacco di Lorenzo Pellegrini che ha approfittato di un fortunoso rimpallo in area allo scadere del primo tempo. Nella ripresa Ciro Immobile era riuscito a trovare il pareggio sfruttando uno svarione di Fazio ma subito dubito una magica punizione di Kolarov ha ristabilito le distanze, prima della chiusura di Fazio. Di seguito i VIDEO, gli highlights e i gol di Roma-Lazio 3-1.

GOL DI TACCO DI PELLEGRINI (1-0):

PAREGGIO IMMOBILE (1-1):

🇮🇹 | Immobile (28|#Lazio) puso el empate provisional – vuelve a ganar la Roma – con error de Fazio… aunque luego lo arregla #SevillaFC pic.twitter.com/icwaWWC0Rw — Fútbol Nervión (@FutbolNervion) September 29, 2018

GOL DEL VANTAGGIO DI KOLAROV (2-1):

La zurda de Kolarov. Golazo para enmarcar pic.twitter.com/O9ALyIDKHe — Gastón. (@GastiGaribaldi_) September 29, 2018

GOL DI FAZIO (3-1):

Entró con todo Fazio pic.twitter.com/sh8j7Cm0NR — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) September 29, 2018

Foto: bestino shutterstock