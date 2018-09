VIDEO Milan-Roma 2-1, gli highlights e la sintesi della terza giornata di Serie A: apoteosi rossonera con Cutrone al 96′

Spettacolare 2-1 a San Siro nell’anticipo del venerdì della terza giornata del campionato di Serie A di calcio. Il Milan, alla prima uscita stagionale in casa, riesce a spuntarla al 96′ con una rete di Cutrone sulla Roma.

A sbloccare il risultato era stato Franck Kessie, con un buon inserimento al 40′. Pareggio timbrato Fazio, su mischia dopo un corner, al 60′. Poi è stato il momento del VAR: prima a fermare Gonzalo Higuain, andato in rete al 62′, poi su Nzonzi, che l’aveva messa dentro con un netto fallo di mano. Proprio allo scadere, quando tutto sembrava indirizzato verso il pari, Higuain serve in profondità Cutrone che da solo davanti ad Olsen non può sbagliare.

MILAN-ROMA 2-1: VIDEO E HIGHLIGHTS

Foto: FB Cutrone