VIDEO Milan-Atalanta 2-2, gli highlights della partita: il gol beffa di Rigoni gela San Siro

Il terzo gol consecutivo di Gonzalo Higuain non è sufficiente per regalare al Milan i tre punti nella sfida contro l’Atalanta, valida per quinta giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. A San Siro termina 2-2 e i rossoneri, in vantaggio due volte coi gol del Pipita e di Giacomo Bonaventura, sono stati raggiunti dalle marcatura del Papu Gomez e di Emiliano Rigoni nel recupero del secondo tempo. Riviamo gli highlights dell’incontro.

IL GOL DI HIGUAIN

32' | Milan 1-0 Atalanta. Se adelantaron los de Gattuso gracias a un tempranero gol de Gonzalo Higuaín. pic.twitter.com/pj2biugpTa — Fútbol Italiano (@Mercado_Azzurri) September 23, 2018

IL GOL DI BONAVENTURA

El GOL de Giacomo Bonaventura contra su ex equipo. Milan 2-1 Atalanta. (@TVACM) pic.twitter.com/8joQ4JC2E7 — World AC Milan. (@WorldACMilan) September 23, 2018

Foto: gennaro di rosa shutterstock