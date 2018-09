VIDEO Lorenzo Pellegrini segna di tacco nel derby! Gol meraviglioso in Roma-Lazio, 1-0 stellare del giallorosso

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ROMA-LAZIO

Lorenzo Pellegrini ha portato in vantaggio la Roma nell’attesissimo derby con la Lazio, match valido per la settima giornata della Serie A. Il giallorosso ha segnato uno splendido gol di tacco, ha trovato un controllo fortunoso in area di rigore e spalle alla rete è riuscito a insaccare con un guizzo felino praticamente allo scadere del primo tempo. Di seguito il VIDEO del gol di Lorenzo Pellegrini in Roma-Lazio.

Roma leads Lazio 1-0 thanks to some mayhem inside the box which led to Pellegrini scoring a cheeky back heel pic.twitter.com/CQyF0h7NWm — Planet Fútbol (@si_soccer) September 29, 2018













Foto: bestino / Shutterstock.com