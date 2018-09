LIVE Roma-Lazio, Serie A 2018-2019 in DIRETTA: il derby capitolino in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di OASport di Roma-Lazio, incontro valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. La stracittadina capitolina inaugura un importante turno: i giallorossi arrivano dalla roboante vittoria sul Frosinone, mentre i biancocelesti vincono da quattro gare di fila in campionato ed hanno 12 punti in classifica contro gli otto degli avversari.

Il derby di Roma andrà in scena alle ore 15.00 e sarà la sfida tra il bosniaco Edin Dzeko e l’italiano Ciro Immobile. Mancheranno da una parte l’argentino Diego Perotti e dall’altra il belga Jordan Lukaku. Tra le fila dei biancocelesti inoltre è in dubbio il romeno Stefan Radu per un problema alla coscia.

Il fischio d'inizio del match è fissato per le ore 15.00, ma la nostra diretta inizierà alle ore 14.00, e vedrà l'inserimento delle formazioni ufficiali non appena verranno comunicate. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale! (Foto: Gianfranco Carozza)













