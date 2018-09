Juventus-Napoli 3-1: Cristiano Ronaldo e Mandzukic rimontano Mertens, bianconeri in fuga

La Juventus batte in rimonta per 3-1 il Napoli nel big match della settima giornata di campionato e va in fuga: al vantaggio ospite di Mertens risponde prima Mandzukic con una doppietta, e poi Bonucci. La squadra bianconera sale a quota 21 mentre la formazione di Ancelotti resta a 15 e rischia ora di dover cedere il secondo posto al Sassuolo.

Nel primo tempo parte forte il Napoli, che già al 5′ va vicino al vantaggio: combinazione Zielinski-Insigne, il primo va alla conclusione dai 25 metri centrando il palo a portiere battuto. Il vantaggio partenopeo si materializza al 10: la Juve perde palla, Allan lancia Callejon bravo a trovare Mertens in area, il quale sigla un comodo 0-1. Ronaldo suona la carica bianconera, scalda una prima volta i guantoni di Ospina al 13′, poi al 27′ inventa la magia che riporta la sfida in parità: il lusitano supera Hysaj, poi mette di sinistro una palla morbida per l’accorrente Mandzukic, che sigla l’1-1. Passano due minuti ed Ospina è chiamato agli straordinari ancora da Ronaldo, che calcia da posizione defilata una punizione velenosissima. In chiusura di tempo altra occasione bianconera griffata Dybala: Emre Can sulla destra salta Mario Rui, Palla per l’argentino che però non inquadra lo specchio. Si va così al riposo sull’1-1.

Nella ripresa non cambia il canovaccio: Juventus in spinta costante sin dal 46′. Pressione bianconera immediatamente premiata: al 48′ Dybala va via in progressione a tre uomini, Ronaldo calcia ma centra il palo, sulla ribattuta il più lesto è il croato che firma una doppietta dal peso specifico importante e decreta il sorpasso bianconero. Al 58′ il Napoli resta in 10 per l’espulsione rimediata da Mario Rui, che entra ingenuamente a palla lontana su Dybala e rimedia il secondo giallo. Al 75′ la Juventus chiude i conti: da azione di corner Ronaldo spizza la palla di testa e Bonucci in scivolata sigla il 3-1 che chiude i giochi. Nel finale la Vecchia Signora amministra e sfiora il 4-1 con Ronaldo, ma la partita è ormai segnata: la rimonta odierna della Juventus manda un chiaro segnale a tutte le avversarie. I bianconeri restano a punteggio pieno con questo 3-1 e spediscono il Napoli di Ancelotti a -6.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it