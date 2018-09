VIDEO Italia-Serbia 0-3, azzurri travolti ai Mondiali di volley: gli highlights della partita, dominio degli slavi

Serata nera per l’Italia che è stata ridimensionata ai Mondiali 2018 di volley maschile. La Serbia ha travolto gli azzurri con un pesante 3-0 e ora la strada verso le semifinali si complica terribilmente. La nostra Nazionale non è mai stata in partita, schiacciata al servizio e in attacco, incapace di impensierire gli slavi che ci hanno surclassato in 90 minuti di gioco a senso unico. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Italia-Serbia.













Foto: FIVB