Calendario Serie A oggi: gli orari delle partite e come vederle in tv su Sky e Dazn

Si completa quest’oggi 27 settembre il turno infrasettimanale del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Saranno due le partite in programma. Il sorprendente Sassuolo di Roberto De Zerbi affronterà in trasferta un’altra grande sorpresa di questo torneo ovvero la SPAL di Leonardo Semplici e la sfida è aperta ad ogni risultato. A chiusura di questa giornata, il Milan di Rino Gattuso, reduce dal pareggio interno contro l’Atalanta, va a caccia dei tre punti sul campo del neo-promosso Empoli e non si prevede un match facile per i rossoneri. Il tecnico milanista varerà un corposo turnover e infatti Caldara e Higuain non risultano tra i convocati con Patrick Cutrone che potrebbe avere la sua chance.

Di seguito il programma completo del sesto turno con copertura televisiva e in streaming offerta da Sky Sport e da DAZN.

IL PROGRAMMA DELLA SESTA GIORNATA DI SERIE A

Giovedì 27 settembre 2018

ore 19.00 Spal-Sassuolo SKY

ore 21.00 Empoli-Milan DAZN













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com