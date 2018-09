Volley, Mondiali 2018: Italia-Serbia 0-3, le parole degli azzurri. Simone Giannelli: “Mai riusciti a trovare soluzioni”. Juantorena: “Bravi loro”

L’Italia è stata stracciata dalla Serbia con un roboante 3-0 ai Mondiali 2018 di volley maschile, la nostra Nazionale è stata spazzata via dagli slavi e ora la corsa verso le semifinali si complica terribilmente. Gli azzurri sono appesi a un filo dopo la prestazione incolore esibita al Pala Alpitour di Torino, bisognerà battere la Polonia venerdì sera con uno scarto in conto set che dipenderà dal risultato del match tra i biancorossi e i balcanici in programma domani sera. Tanta amarezza in casa Italia come traspare dalle dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato tramite la Federvolley.

Simone Giannelli: “Loro hanno giocato una partita bellissima. Noi nel secondo set abbiamo provato a tornare sotto, ma la loro battuta ci metteva in difficoltà e noi non siamo riusciti ad essere lucidi in fase di cambio palla. Le nostre colpe sono che non siamo riusciti a trovare nessuna soluzione a questi problemi. Loro stanno giocando bene, ma forse noi dovevamo pensare di più a noi a far le cose meglio, tanto non c’era modo di fermarli. Adesso aspettiamo di conoscere il risultato di domani, poi penseremo alla Polonia con cui cercheremo di fare del nostro meglio”

Osmany Juantorena: “Grandi meriti a loro. Noi eravamo un po’ nervosi all’inizio, ma dopo non siamo mai riusciti a rientrare in partita. Merito a loro che hanno giocato una grandissima pallavolo. Se giocano così vincono il Mondiale. Loro hanno giocato bene in tutti i fondamentali, non ne hanno avuto uno che non ha funzionato. Purtroppo è così siamo incappati in una brutta serata, abbiamo giocato la peggior pallavolo proprio nel momento più bello”.

Gianlorenzo Blengini: “Siamo andati in difficoltà per la qualità del loro gioco. Ci aspettavamo una squadra forte, non è che hanno battuto Russia e Francia per caso. Conosciamo benissimo la qualità dei loro giocatori. Noi siamo partiti un po’ nervosi, poi abbiamo provato a scioglierci ma non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo voltare pagina come abbiamo fatto sempre, anche dopo le vittorie. Dobbiamo prepararci alla prossima sfida che sarà difficilissima contro la Polonia, un avversario di qualità”.













Foto: Valerio Origo