VIDEO Il nuovo casco di Valentino Rossi per il GP San Marino: livrea sul film “Ritorno al futuro”, back to Misano per il Dottore

Valentino Rossi ha sfoggiato un nuovo casco, ideato e realizzato appositamente per il GP di San Marino che si disputa nel weekend a Misano, la vera gara di casa del Dottore che abita ad appena venti minuti dal circuito intitolato al compianto Marco Simoncelli. Il centauro di Tavullia era stato costretto a saltare la gara dello scorso anno a causa di un infortunio e dunque ha pensato a una livrea per celebrare il suo ritorno, realizzata basandosi sul celebre film “Ritorno al futuro” (“Back to the future”), un cult degli anni ’80.

Il volto del nove vole Campione del Mondo sostituisce quello del protagonista Marty McFly mentre il viso di Silvano Galbusera rimpiazza quello del dottor Brown, l’inventore della macchina del tempo. Non potevano mancare la mitica DeLorean e il flusso canalizzatore. Di seguito il VIDEO in cui Valentino Rossi mostra il casco.













Foto: Valerio Origo