Moto2, GP San Marino Misano 2018: Miguel Oliveira piazza la zampata del campione all’ultimo tentativo e chiude in vetta le FP3, Bagnaia 3°

Terza sessione di prove libere del GP di San Marino di Moto2 completamente asciutta che si è chiusa con il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) in testa alla classifica con un ottimo 1:37.754 appena sufficiente per precedere lo spagnolo Fernandez ed il leader del campionato Francesco Bagnaia (Sky Racing Team). Pecco è stato molto veloce anche in questa FP3 ed ha stampato il terzo miglior tempo a 63 millesimi dal riferimento cronometrico del suo rivale. Lo spagnolo Augusto Fernandez (Kalex Pons HP40) è stato in testa alla graduatoria per tutta la sessione con un solo millesimo di vantaggio su Bagnaia ma è stato scalzato in vetta da Oliveira proprio all’ultimo tentativo.

Molto vicini al miglior tempo anche il tedesco Marcel Schrotter e l’azzurro Mattia Pasini, che hanno ottenuto rispettivamente il quarto ed il quinto tempo a poco più di un decimo di ritardo dal miglior tempo. Buona prova anche per Luca Marini, 6° a 0.416″, Andrea Locatelli, 7° a 0.452″, e Lorenzo Baldassarri, 8° con 487 millesimi di ritardo. Fabio Quartararo (9°) e Joan Mir (10°) hanno completato la top10 con un ritardo di mezzo secondo. Romano Fenati è rimasto attardato in 16ma posizione a 9 decimi di ritardo dal leader, Simone Corsi è 18° con 1.160″ e Stefano Manzi 28° a quasi due secondi dal miglior tempo.

CLASSIFICA TEMPI FP3 MOTO2

1 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 244.1 1’37.754

2 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 243.7 1’37.816 0.062 / 0.062

3 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 240.6 1’37.817 0.063 / 0.001

4 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 240.9 1’37.880 0.126 / 0.063

5 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 240.7 1’37.915 0.161 / 0.035

6 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 243.8 1’38.170 0.416 / 0.255

7 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 240.6 1’38.206 0.452 / 0.036

8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 239.5 1’38.241 0.487 / 0.035

9 20 Fabio QUARTARARO FRA + Ego Speed Up Racing Speed Up 240.7 1’38.244 0.490 / 0.003

10 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 242.4 1’38.260 0.506 / 0.016

11 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 236.6 1’38.333 0.579 / 0.073

12 2 Jesko RAFFIN SWI Temporary Lavorint SAG Team Kalex 237.1 1’38.401 0.647 / 0.068

13 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 242.4 1’38.450 0.696 / 0.049

14 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 241.3 1’38.483 0.729 / 0.033

15 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 238.2 1’38.665 0.911 / 0.182

16 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 242.0 1’38.668 0.914 / 0.003

17 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 237.7 1’38.677 0.923 / 0.009

18 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 239.6 1’38.914 1.160 / 0.237

19 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 241.4 1’38.922 1.168 / 0.008

20 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 237.9 1’39.079 1.325 / 0.157

21 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 239.4 1’39.130 1.376 / 0.051

22 52 Danny KENT GBR + Ego Speed Up Racing Speed Up 239.7 1’39.148 1.394 / 0.018

23 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 241.7 1’39.226 1.472 / 0.078

24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 239.0 1’39.374 1.620 / 0.148

25 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 239.7 1’39.537 1.783 / 0.163

26 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 238.1 1’39.633 1.879 / 0.096

27 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 239.6 1’39.647 1.893 / 0.014

28 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 240.0 1’39.654 1.900 / 0.007

29 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 240.2 1’40.205 2.451 / 0.551

30 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 237.6 1’40.370 2.616 / 0.165

31 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 238.9 1’40.535 2.781 / 0.165

32 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 238.2 1’41.391 3.637 / 0.856

33 12 Sheridan MORAIS POR Willi Race Racing Team Kalex 239.7 1’41.895 4.141 / 0.504

FOTO: Valerio Origo