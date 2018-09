Moto3, GP San Marino Misano 2018: Jorge Martin centra una strepitosa pole position davanti a Rodrigo e Canet, poi cinque italiani

Jorge Martin (Honda Gresini) si dimentica dei dolori al braccio sinistro e centra una strepitosa pole position (l’ottava di questo campionato) del Gran Premio di San Marino 2018 di Moto3. Lo spagnolo, proprio in extremis, va a piazzare il nuovo record della pista in 1:41.823 e rifila oltre tre decimi all’argentino Gabriel Rodrigo (KTM Rba Boe) mentre completa la prima fila lo spagnolo Aron Canet (Honda EG 0,0) a 447 millesimi.

Alle spalle dei primi tre un filotto di ben cinque italiani, aperto da Fabio Di Giannantonio (Honda Gresini) a 448 millesimi, davanti a Enea Bastianini (Honda Leopard) quinto a 471, poi troviamo il leader della classifica iridata Marco Bezzecchi (Kalex Redox) che nel momento clou si ritrova nel traffico e si ferma a 495, davanti ad un redivivo Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) a 532. Chiude questo plotone tricolore Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) a 619. Nona posizione per il ceco Jakub Kornfeil (Kalex Redox) a 651 (anche se gli è stato cancellato un crono che lo avrebbe portato in seconda piazza) e decima per il nipponico Ayumu Sasaki (Honda Petronas) a 75 millesimi.

Gli altri italiani: 12esima posizione per Dennis Foggia (Sky Racing VR46) a 849 millesimi, 13esima per Tony Arbolino (Honda Marinelli) a 858, 17esimo Niccolò Antonelli (Honda SIC58) a 1.037. Quindi troviamo Erik Zannoni (TM Racing) 20esimo a 1.3, davanti ad Andrea Migno (KTM Angel Nieto) a 1.4, mentre sono in 28esima e 29esima posizione Yuri Montella (Honda SIC58) a 2.3 e Stefano Nepa (KTM CIP) a 2.3.

CLASSIFICA TEMPI QUALIFICHE MOTO3

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 203.1 1’41.823

2 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 206.0 1’42.134 0.311 / 0.311

3 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 202.0 1’42.270 0.447 / 0.136

4 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 204.8 1’42.271 0.448 / 0.001

5 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 206.2 1’42.294 0.471 / 0.023

6 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 205.5 1’42.318 0.495 / 0.024

7 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.8 1’42.355 0.532 / 0.037

8 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 207.2 1’42.442 0.619 / 0.087

9 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 206.7 1’42.474 0.651 / 0.032

10 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 205.2 1’42.578 0.755 / 0.104

11 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 203.5 1’42.662 0.839 / 0.084

12 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 206.0 1’42.681 0.858 / 0.019

13 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 206.7 1’42.694 0.871 / 0.013

14 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 204.8 1’42.790 0.967 / 0.096

15 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 205.9 1’42.860 1.037 / 0.070

16 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 202.0 1’43.071 1.248 / 0.211

17 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 206.4 1’43.227 1.404 / 0.156

18 3 Kevin ZANNONI ITA TM Racing Factory 3570 MTA TM RACING 198.5 1’43.282 1.459 / 0.055

19 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 204.7 1’43.328 1.505 / 0.046

20 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 204.0 1’43.370 1.547 / 0.042

21 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 205.5 1’43.409 1.586 / 0.039

22 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 204.9 1’43.410 1.587 / 0.001

23 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 203.2 1’43.632 1.809 / 0.222

24 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 203.5 1’43.640 1.817 / 0.008

25 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 206.9 1’43.830 2.007 / 0.190

26 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 205.1 1’43.962 2.139 / 0.132

27 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 201.3 1’44.163 2.340 / 0.201

28 55 Yari MONTELLA ITA SIC58 Squadra Corse Honda 200.4 1’44.233 2.410 / 0.070

29 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 204.5 1’44.239 2.416 / 0.006

30 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 202.2 1’44.556 2.733 / 0.317

Foto: Valerio Origo