Vuelta a España 2018, la tappa di domani (16 settembre). Orario d’inizio, altimetria e come seguirla in tv

E’ giunto il gran finale della Vuelta a España 2018: domani, domenica 16 settembre, si svolgerà la ventunesima e ultima frazione della corsa a tappe iberica. Si parte da Alcoròn e si giunge alla passerella conclusiva di Madrid, per un totale di 100 km completamente pianeggianti. Dal 36° chilometro la carovana entra nella città madrilena, compiendo 12 giri attorno al circuito cittadino della capitale spagnola. Previsto un arrivo in volata, si ripeterà dunque il duello tra il campione del Mondo Peter Sagan, che nonostante cinque piazzamenti in top3 non ha ancora vinto una frazione della Vuelta quest’anno, e la maglia tricolore Elia Viviani, a caccia del terzo sigillo.

La partenza è fissata alle 17.15, mentre l’arrivo è previsto tra le 19.45 e le 20.10, in base alla media oraria. La ventunesima tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 16.45 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Ventunesima tappa Vuelta a Espana 2018

Domenica 16 settembre

Alcoròn – Madrid 100 km

Partenza: 17.15

Arrivo: 19.45-20.10

Altimetria













