VIDEO Empoli-Milan 1-1 gli highlights della partita: i rossoneri fermati da un Terracciano super

Finisce 1-1 al “Castellani” di Empoli tra i toscani e il Milan, nel Monday Night della sesta giornata della Serie A 2018-2019. I rossoneri debbono accontentarsi di un pareggio non senza rimpianti per le tante occasioni non sfruttate. Compagine di Rino Gattuso che aveva sbloccato per prima il risultato con un gran gol di Biglia ma poi, un grave errore in fase di uscita di Romagnoli, è costato il rigore al difensore rossonero, realizzato da Caputo. Poi ci ha pensato un Terracciano superbo a rispondere colpo su colpo agli assalti degli ospiti. E così la compagine milanese vede ancora una volta sfumare i tre punti, trovandosi malinconicamente nella parte destra della classifica (6 punti) proprio davanti agli empolesi (5 punti). Di seguito i gol e gli highlights del confronto:

GOL DI BIGLIA

IL RIGORE DI ROMAGNOLI

Romagnoli rigore empoli milan pic.twitter.com/evcwEJPApq — Topolino Gol (@GolTopolino) September 27, 2018

IL RIGORE REALIZZATO DA CAPUTO

Empoli milan 1-1 caputo rigore pic.twitter.com/di6cFCzXm2 — Topolino Gol (@GolTopolino) September 27, 2018

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS DI EMPOLI-MILAN 1-1 SU SKY













