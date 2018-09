Motocross, Classifica Mondiale MXGP 2018: Jeffrey Herlings sempre più vicino all’iride dopo il round in Turchia. Cairoli secondo

Jeffrey Herlings dà seguito alla sua marcia trionfale in quest’annata 2018 del Mondiale di MXGP. Nella classe regina del Motocross l’olandese ha sbaragliato il campo anche in Turchia (18° round iridato), conquistando la sesta doppietta consecutiva, la tredicesima stagionale, il quindicesimo GP in diciotto disputati (tenendo conto della mancata partecipazione al GP di Ottobiano per la frattura della clavicola in allenamento) e la 29° trionfo di manche in generale. Numeri iperbolici che descrivono la portata delle prestazioni dell’alfiere della KTM, a cui anche un campione come Antonio Cairoli, secondo a 95 punti, si è dovuto inchinare. Con due gare al termine e 100 punti a disposizione, la conquista dell’iride è una formalità ormai per il tulipano, pronto a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della top class.

1 84 Herlings, J. NED KTM 833

2 222 Cairoli, A. ITA KTM 738

3 25 Desalle, C. BEL KAW 619

4 243 Gajser, Tim SLO HON 591

5 461 Febvre, Romain FRA YAM 544

6 21 Paulin, G. FRA HUS 514

7 259 Coldenhoff, G. NED KTM 475

8 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 423

9 89 Van Horebeek, J.BEL YAM 404

10 99 Anstie, Max GBR HUS 328













Foto: Valerio Origo