VIDEO Cagliari-Milan 1-1, gli highlights della quarta giornata di Serie A

Il Milan impatta sul campo del Cagliari per 1-1 nella quarta giornata della Serie A di calcio, grazie al primo gol in rossonero di Higuain nella ripresa, che risponde al vantaggio di Joao Pedro, siglato dopo pochi minuti della prima frazione. Rossoneri, con una partita in meno, a quota quattro, sardi con cinque punti in classifica.

Di seguito le azioni salienti e le reti della sfida.

I liked a @YouTube video https://t.co/6CJz3R4Tey CAGLIARI – MILAN 1-1 HIGHLIGHTS 2018 — Sara Konnor (@Good_Soundtrack) September 16, 2018













Foto: cristiano barni shutterstock

roberto.santangelo@oasport.it