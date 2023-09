Probabili formazioni Cagliari-Milan: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Appuntamento per quest’oggi, mercoledì 27 settembre, quando a partire dalle ore 18.30, andrà in scena l’interessantissimo match tra il Cagliari e il Milan. Gli uomini di Claudio Ranieri ospiteranno all’Unipol Domus i rossoneri di Stefano Pioli e si prevede una partita ricca di emozioni e anche di colpi di scena. La gara, valida per il 6° turno della massima serie, allieterà il tardo pomeriggio di questa giornata infrasettimanale all’insegna delle emozioni.

Ma adesso diamo un’occhiata alle possibili formazioni e partiamo dai padroni di casa. In porta ci sarà sicuramente Radunovic. Il quartetto difensivo sarà composto invece da Zappa, Dossena, Wieteska e Augello. A centrocampo tanta corsa e fisico con Sulemana (in vantaggio su Hatzidiakos), Prati, Makoumbou e infine Nandez. Occhio al tandem in avanti, che dovrebbe essere composto da Petagna (più di Pavoletti) e Luvumbo.

Passiamo poi in casa Milan e guardiamo assieme le possibili scelte di Pioli. Sportiello difenderà i pali rossoneri. Florenzi, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez andranno a comporre la difesa a quattro. Loftus-Cheek, Adli (Musah parte dietro) e Reijnders saranno al centro del campo mentre Chukwueze, Okafor (Giroud leggermente in svantaggio) e Pulisic saranno i tre davanti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Cagliari-Milan, match valido per la 6a giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport Calcio (canale 202). La diretta streaming invece, avverrà su DAZN, NOW e Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-MILAN

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Sulemana/Hatzidiakos, Prati, Makoumbou, Nandez; Petagna/Pavoletti, Luvumbo.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lapadula, Mancosu, Rog

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli/Musah, Reijnders; Chukwueze, Okafor/Giroud, Pulisic/Leao.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Krunic, Maignan

CALENDARIO CAGLIARI-MILAN (27 SETTEMBRE)

Mercoledì 27 settembre

Ore 18.30 – Cagliari-Milan– Diretta tv su Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

PROGRAMMA CAGLIARI-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport Calcio (canale 202)

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go

CHI E’ L’ARBITRO DI CAGLIARI-MILAN

LA PENNA

IMPERIALE – ROSSI C.

IV: COLOMBO

VAR: IRRATI

AVAR: PAGANESSI

Foto: LaPresse