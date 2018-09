Vela, Coppa America 2021: l’Italia lancia una seconda sfida con Columbus! Budget da 50 milioni di euro

L’Italia punta con convinzione alla Coppa America di vela che si svolgerà ad Auckland (Nuova Zelanda) nel 2021. Dopo Luna Rossa, challenge of records della competizione e più agguerrita che mai dopo l’assenza del 2017, ora a lanciare la sfida è lo Yacht Club Imperia con un nuovo sindacato che si chiamerà Columbus 2021.

L’avventura sarà sostenuta economicamente da un gruppo di aziende italiane, capeggiate dal marchio Bertone Design, il cui presidente è Aldo Cingolani.

Proprio la Bertone Design si occuperà della progettazione della barca, che verrà poi costruita dalla Adria Sail, altra impresa italiana. Columbus ambirà ad un ruolo di primo piano, con l’obiettivo di prendere parte alla Coppa America almeno per due edizioni. Il budget dichiarato per l’appuntamento del 2021 è di 50 milioni di euro. Ancora in fase di formazione l’equipaggio, al cui interno figureranno diversi velisti italiani. Gli allenamenti si svolgeranno ad Imperia.

Attualmente sono iscritte ufficialmente tre imbarcazioni alla Prada Cup (l’ex Louis Vuitton Cup): Luna Rossa, gli statunitensi di American Magic ed i britannici di Ineos Team UK. Il termine per le iscrizioni scadrà il prossimo 30 novembre.