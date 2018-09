Golf, European Tour 2018: gran giro di Nino Bertasio che è decimo all’Omega European Masters. Vola al comando Matthew Fitzpatrick

Si è completato il terzo giro all’Omega European Masters. Sul par 70 di Crans Montana, Svizzera, si abbatte il ciclone Matthew Fitzpatrick: l’inglese gira in 63 colpi, piazza un eagle alla settima buca, distribuisce in giro altri cinque birdie e va al comando con un -14 complessivo. Dopo il settimo posto in Danimarca, il ventiquattrenne insegue la prima vittoria del 2018 dopo tre occasioni in cui ci è andato vicino in maggiore o minore misura.

Al secondo posto, con due colpi di ritardo, si issa il francese Mike Lorenzo-Vera: il vice-campione dell’Open di Sicilia, dopo un bogey alla buca 2, ha infilato sette birdie, chiudendo così il giro a -12. Il terzo posto, a -10, è occupato da cinque golfisti: il danese Lucas Bjerregaard, l’inglese Daniel Brooks, l’americano Dough Ghim, il sudafricano Haydn Porteous e il cinese Ashun Wu; in ottava posizione, invece, sono collocati l’altro sudafricano Thomas Aiken e il malese Gavin Green, entrambi a nove colpi totali sotto il par.

Ottima giornata per Nino Bertasio: l’azzurro ha scalato la classifica fino ad andare in decima posizione girando in -5, agganciando lo spagnolo Nacho Elvira e il leader di ieri, il giapponese Hideto Tanihara, incappato in un +1 odierno che l’ha fortemente penalizzato. Bertasio, che proviene da un 17° posto al Nordea Masters e da un 29° posto al D+D Real Czech Masters, sembra dunque confermare il proprio buon periodo di forma, dopo un’annata il cui miglior risultato è stato il quinto posto al Maybank Championship di Kuala Lumpur, disputatosi nello scorso febbraio.

L’altro italiano che ha superato il taglio, Edoardo Molinari, è invece molto più indietro, al 56° posto, dopo aver girato tre colpi sopra il par: il suo score complessivo è di +1. Al fratello di Francesco è comunque andata meglio rispetto a Danny Willett, che ieri era nelle prime posizioni e oggi ha compiuto il secondo peggior giro di giornata, precipitando in sessantesima posizione.













Foto: Valerio Origo