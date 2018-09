Olimpiadi Giovanili 2022 in Africa! Prima volta per il Continente Nero, si vola in Africa

Svolta epocale nell’universo a cinque cerchi: per la prima volta un grande evento sotto l’egida del CIO si svolgerà in Africa! Le Olimpiadi Giovanili 2022 si disputeranno in Senegal, il Continente Nero sarà finalmente protagonista di una grande manifestazione internazionale, migliaia di ragazzi provenienti da tutto il Pianeta si sfideranno tra la capitale Dakar, la nuova città Diamniadio e la costa di Saly.

La prossima edizione della rassegna riservata agli juniores si disputerà a ottobre a Buenos Aires (Argentina) ma tra quattro anni sarà finalmente la volta dell’Africa come ha dichiarato Thomas Bach, Presidente del CIO: “Ora è arrivato il tempo dell’Africa, un continente di molti campioni e atleti olimpici, un continente di giovani. Il Senegal ha proposto un progetto di forte visione per i giovani e lo sport“.