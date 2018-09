Vela, America’s Cup 2021: il nuovo regolamento. Luna Rossa potrebbe venire affiancata da altri team italiani

Dal 6 al 21 Marzo 2021 ad Auckland (Nuova Zelanda) si disputerà la Coppa America, con ben cinque campi di regata secondo la direzione del vento. Importanti cambiamenti attendono gli appassionati di vela, a partire dal ritorno dei monoscafi, dopo che il team svizzero Alinghi introdusse a Valencia, nel 2010, la sfida tra catamarani. Scelta molto coraggiosa da parte del defender Emirates Team New Zealand che, nell’incontro a Cowes (Inghilterra) con il Challenger, Luna Rossa, ha deciso per un ritorno al passato, rinunciando ad una vittoria che sembrava abbastanza scontata per via della superiorità dimostrata dal proprio catamarano nella passata edizione. Le novità non finiscono qui, perché I monoscafi, di 75 piedi (AC75), manterranno le innovazioni dello scorso anno e saranno, quindi, volanti, in modo da raggiungere notevoli velocità.

Altra regola molto importante è quella sulla nazionalità: almeno 3 membri dell’equipaggio dovranno essere cittadini del paese del Team che rappresenteranno in gara. Ci saranno, poi, delle limitazioni sul numero delle componenti delle barche, le quali verranno varate solo dopo il 31 marzo 2019.

C’è tanta curiosità su chi sarà in grado di interpretare meglio il nuovo protocollo e aggiudicarsi la “Vecchia Brocca” tra i vari team in gara. Ad affrontare i detentori neozelandesi, ci saranno: Luna Rossa, American Magic e Ineos UK, a cui dovrebbero aggiungersi almeno altre tre squadre (due italiane e una americana).













