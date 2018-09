Valtteri Bottas, GP Russia 2018: “Che gioia per la pole position, una sensazione unica. Ottimo feeling con macchina e pista”

Valtteri Bottas ha conquistato la pole position del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Risultato a sorpresa sul tracciato di Sochi dove il finlandese della Mercedes è riuscito a sconfiggere il compagno di squadra Lewis Hamilton e a strappare la prima posizione sulla griglia di partenza. Il nordico ha beffato tutti e domani proverà ad andare a caccia della vittoria, salvo ordini di scuderia che prevedano il successo del britannico ormai lanciato verso il quinto titolo iridato personale viste le difficoltà della Ferrari.

Valtteri Bottas ha commentato in questo modo la sua pole position nelle consuete dichiarazioni rilasciate in griglia: “Ho fatto un bel giro, avrei anche potuto fare meglio ma sono contento perché questa pole position è meritatissima. Non sembro emozionato ma dentro di me sono molto felice. Questo è solo il primo passo del weekend, domani dovremo partire bene e difendere la prima posizione“.

In conferenza stampa il finlandese ha poi approfondito: “Volevo questa prima posizione, ci mancava dall’Austria e questa sensazione di tornare in pole position è molto bello. Con questa pista e con la macchina ho un buon feeling, il team ha fatto un grande lavoro e stiamo assistendo a un miglioramento step by step che speriamo di conservare anche per il resto dell’anno”.













