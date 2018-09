Sebastian Vettel, GP Russia 2018: “Terzo era il massimo possibile. Domani la partenza sarà fondamentale”

Sebastian Vettel non ha troppi motivi per sorridere dopo la terza posizione conquistata nelle qualifiche del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno. il tedesco, infatti, agguanta una seconda fila che, oggettivamente, era il massimo risultato possibile visto il gap tra Mercedes e Ferrari, ma i 556 millesimi di distacco nei confronti di Valtteri Bottas non possono certo renderlo felice. La faccia che presenta alle interviste post-qualifiche di rito sulla linea del traguardo non è quella dei giorni migliori. “Anche se sono terzo in griglia non è finita! Domani tutto sarà nuovamente rimesso in palio e ci attende una gara lunga e difficile. Certo, la posizione ed il distacco non sono incoraggianti, ma la vettura va bene, per cui posso definirmi contento”.

Secondo il tedesco, poi, oggi non si poteva fare molto di più. “Sapevo che avremmo avuto un piccolo gap da recuperare, ma non ho voluto forzare in maniera clamorosa. Non volevo assolutamente commettere errori, come successo in altre occasioni per cui ho girato con grande concentrazione. Probabilmente potevo fare qualcosa in più, ma non ci sono riuscito. L’ultimo tentativo è andato leggermente meglio, ma non come avrei voluto”.

L’anno scorso Vettel e Raikkonen partirono in prima fila, per frasi però infilare da Valtteri Bottas in curva 1. Quest’anno i ruoli potrebbero scambiarsi? “La gara sarà lunga e potrà succedere di tutto. Le variabili saranno numerose e niente è ancora stato scritto. Con un rettilineo simile la partenza sarà fondamentale, con il gioco di scie, e curva 1 potrà dire molto. Nella simulazione di passo gara sono andato bene, anche se qualche volta la macchina è risultata nervosa. Non parto battuto, anzi, voglio giocarmela fino in fondo”.

