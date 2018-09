F1, GP Russia 2018: la Mercedes domina le qualifiche, Bottas in pole. 3° Vettel a mezzo secondo, Ferrari in crisi

E’ di Valtteri Bottas (Mercedes) la pole position del GP di Russia 2018, sedicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Il finnico si è confermato molto a proprio agio sul tracciato di Sochi, dove aveva già vinto l’anno scorso. 1’31″827 per lui a precedere il compagno di squadra Lewis Hamilton, a 145 millesimi dal teammate, autore di un piccolo errore nell’ultimo tentativo. Distante, invece, 556 millesimi dalla vetta Sebastian Vettel (Ferrari) con una Rossa non all’altezza dei rivali, davanti all’altro ferrarista Kimi Raikkonen (quarto). Quinta piazza per la Haas di Kevin Magnussen mentre settima l’Alfa Romeo-Sauber di Charles Leclerc. Le due Red Bull partiranno dal fondo per aver sostituito la power unit e il cambio in questo weekend.

Q1 – Una Mercedes devastante, a tratti imbarazzante. Hamilton al quarto giro sulle gomme hypersoft, non soffrendo minimamente di degrado, si prende il lusso di siglare un fantascientifico 1’32″410, rifilando 554 millesimi al compagno di team e 638 millesimi alla Red Bull di Verstappen. Per Ferrari, un quinto e un sesto posto con Raikkonen e Vettel, a quasi 1″ dal leader, emblematici delle difficoltà del Cavallino Rampante nel trovare il giusto assetto con il retrotreno della macchina. Molto bene Leclerc (7°) con l’Alfa Romeo-Sauber a 1″514 mentre fuori dalla Q2 la McLaren di Fernando Alonso, assieme a Brendon Hartley 16° (Toro Rosso), Sergey Sirotkin 18° (Williams), Stoffel Vandoorne 19° (McLaren) e Lance Stroll 20° (Williams).

Q2 – La Red Bull penalizzata non gira, ben sapendo di partire dal fondo della griglia. Spazio, dunque, alle due grandi rivale e sempre Lewis a dettare il passo anche con le ultrasoft: 1’32″595. A 149 millesimi un ottimo Bottas mentre la Rossa si avvicina con Vettel (a +0″450) e Raikkonen (a +0″470), ma perdendo sempre troppo nel t3. Sorprende ancora Leclerc, quinto a 893 millesimi dalla vetta con la sua Alfa Romeo-Sauber. Ricordiamo che le prime quattro squadre sfrutteranno per il primo stint di corsa le gomme a banda viola. Estromessi dalla Q3 oltre alle due Red Bull, Pierre Gasly (Toro Rosso) e le due Renault di Carlos Sainz Jr. e di Nico Hulkenberg.

