Lewis Hamilton, GP Russia 2018: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Pole mancata per alcuni errori di guida”

E’ secondo Lewis Hamilton, al termine delle qualifiche del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale di Formula 2018. Il britannico della Mercedes si è dovuto arrendere al suo compagno di squadra Valtteri Bottas, straordinariamente veloce su questo tracciato. Anche un errore, nell’ultimo tentativo, non gli ha consentito di centrare una pole position che, prima della Q3, sembrava quasi certa. Comunque le difficoltà della Ferrari (Sebastian Vettel terzo e Kimi Raikkonen quarto) possono far stare tranquillo il leader della classifica iridata.

“Abbiamo fatto un ottimo lavoro e non ci possiamo lamentare – le prime parole di Lewis in conferenza stampa – Forse nel primo settore non ero velocissimo ma nel secondo e nel terzo non c’era niente da dire. La monoposto è ottima. Ho commesso degli errori nei miei ultimi due tentativi che non mi hanno permesso di ottenere la pole ma comunque sono soddisfatto del nostro passo. Sorpreso dal distacco della Ferrari? Io guardo a quello che facciamo noi e il nostro obiettivo è continuare a spingere. Nulla è deciso per cui dobbiamo perseguire su questa strada“, ha sottolineato il britannico.













