Valentino Rossi, GP San Marino Misano: “Pace con Marc Marquez? Non vedo perché dovremmo…”. E nega la stretta di mano

Valentino Rossi è naturalmente il grande protagonista in vista del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend a Misano. Il Dottore si trova al secondo posto in classifica a 59 punti di distanza da Marc Marquez e spera di poter disputare una bella gara di fronte al proprio pubblico. Il centauro di Tavullia scenderà in pista in quella che è davvero la gara di casa e andrà a caccia del podio in sella alla Yamaha dopo non aver gareggiato a Silverstone a causa dei problemi dell’asfalto.

Lo scorso anno il 39enne non aveva potuto disputare il GP di San Marino a causa dell’infortunio e ha analizzato così il suo ritorno sul tracciato romagnolo durante la conferenza stampa della vigilia: “Sono molto contento di tornare qui, per me è la gara più importante della stagione insieme al Mugello, la più speciale anche per tutti i tifosi. Questa anche di più perché è davvero vicinissima a casa mia. L’anno scorso non è stato semplice non gareggiare qui e guardare la gara in televisione“.

La Yamaha fatica a decollare e non riesce a tenere il passo delle avversarie anche se ultimamente sembra si siano fatti dei passi in avanti: “Ad Aragon abbiamo fatto dei test positivi ma ora bisogna vedere nel weekend di gara quale sarà davvero il nostro livello“.

Marc Marquez ha dichiarato che vuole fare pace con Valentino Rossi ma il Dottore replica così: “Ho sentito che vuole fare pace ma secondo me non ci sono problemi tra noi, per me le cose vanno bene e non vedo perché dovremmo fare la pace“. Poi il siparietto: Marquez cerca la stretta di mano ma Rossi rifiuta dicendo che non ce n’è bisogno.

Il nove volte Campione del Mondo parla anche delle sue prime emozioni a Misano: “La prima volta che ho guidato qui era la fine del 1992 ed era la prima volta che usavo una moto in circuito, la pista era diversa perché era più corta e si girava in senso inverso. Io ero piccolo, indossavo una vecchia tuta di papà e quando entrai in pista capii che avrei voluto fare quello per tutta la vita“.













Foto: Valerio Origo