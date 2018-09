MotoGP, Marc Marquez: “Vorrei fare pace con Valentino Rossi. I fischi sul palco? Non mi danno fastidio ma…”

Marc Marquez si sta preparando per il GP di San Marino 2018 che si correrà nel weekend sul circuito di Misano. Il Campione del Mondo in carica guida la classifica generale con 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi, un margine confermato dopo che a Silverstone non si è corso a causa delle avverse condizioni meteo. Il pilota della Honda vuole mettere un ulteriore sigillo e ipotecare il titolo iridato ma, prima di gettarsi in pista, lo spagnolo ha rilasciato una lunga intervista che verrà proposta su TV8 nel corso del fine settimana.

Le prime anticipazioni sono però già particolarmente significative, il Cabronçito parla anche del suo rapporto conflittuale con Valentino Rossi: “Io vorrei fare pace con lui, non ho problemi. Io in Argentina ho fatto un errore, sono stato penalizzato e ho capito lo sbaglio. Sono andato a chiedere scusa a Valentino ma niente“. Gli attriti tra il Dottore e Marquez erano però già incominciati sul finire della stagione 2015 quando i due si contesero il Mondiale fino all’ultimo e proprio riguardo a quelle settimane, l’iberico precisa: “Ho imparato che guidare una moto con tutta quella pressione che avevo a Valencia, dopo quello che era successo, non aiuta. Noi siamo essere umani e non possiamo guidare nello stesso modo“.

Il Campione del Mondo si sofferma anche su un altro tema: “I fischi sul podio non mi danno fastidio ma non mi piacciono. Ad esempio io tifo il Barcellona, ma se il Real Madrid gioca meglio io lo applaudo. Noi siamo in pista a 300 km/h e ci giochiamo la vita ogni volta, al pubblico devono piacere velocità e sorpassi, non deve importarti di quale pilota c’è sulla moto“.













Foto: Valerio Origo