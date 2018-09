Andrea Dovizioso, GP San Marino Misano: “Voglio migliorarmi, ci siamo confermati su tante piste. Test positivi e in gara…”

Andrea Dovizioso punta a un risultato di assoluto prestigio nel GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend a Misano. Il pilota della Ducati è reduce dai buoni risultati ottenuti nelle ultime gare e vuole fare la differenza nella gara di casa: la moto di Borgo Panigale sembra altamente prestazionale e partirà con i favori del pronostico in vista della gara.

Durante la conferenza stampa della vigilia, il forlivese ha analizzato nel dettaglio la situazione: “Fino allo scorso anno questa non era la mia pista migliore ma ora siamo in una situazione ben diversa soprattutto dopo i test. Mi sentivo molto bene, le condizioni dell’aderenza erano molto buone e anche la velocità era buona, ma in quella circostanza faceva caldo e la pista era molto gommata. Anche nei test di Aragon siamo andati bene, abbiamo confermato la velocità e spero di averla anche nel weekend”.

il Dovi parla anche in generale della sua situazione: “Il mio obiettivo è sempre quello di migliorarmi e di migliorare la moto e credo che lo stiamo facendo. Ci siamo confermati in tante piste ma poi bisogna fare risultato. Io mi sono sempre sentito bene in ogni circuito“.

Al vicecampione del Mondo è stato poi chiesto perché duella col compagno di squadra Jorge Lorenzo e perché non si fa come in Formula Uno: “Credo che ci siano delle differenti tra MotoGP e F1. Per le monoposto è normale vedere degli ordini di scuderia, è un po’ la storia di quello sport. Con le moto è diverso, io e Lorenzo vogliamo arrivare almeno secondi e dunque non possiamo di certo aiutarci“.













Foto: Valerio Origo