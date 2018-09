Valentino Rossi, GP San Marino Misano 2018: “Lotterò per il podio, speciale correre in casa”

Valentino Rossi si sta preparando in vista dell’attesissimo GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà sull’amato circuito di Misano Adriatico, praticamente a casa sua. Il Dottore non vede l’ora di tornare in sella alla sua Yamaha dopo la non disputa della gara di Silverstone e spera di potere ottenere un risultato importante di fronte al proprio pubblico, la speranza del centauro di Tavullia è naturalmente quella di lottare con Marc Marquez e le Ducati per il bersaglio grosso.

Il 39enne, secondo in classifica generale a 59 punti di distacco dall’iridato in carica, non si nasconde e alla vigilia dell’evento è molto convinto dei propri mezzi come: “È sempre speciale quando arrivi al tuo GP di casa. Ci saranno molti amici e tifosi sul circuito e faremo il possibile per trascorrere un buon weekend. Siamo stati a Misano per un test qualche settimana fa e dovremo riprendere il nostro lavoro da dove lo avevamo lasciato. Daremo il massimo per iniziare il weekend nel miglior modo possibile e fare una buona gara, lottando per il podio. Spero che il tempo sarà buono, e che quindi tutti possano godersi questo fine settimana“.













Foto: Valerio Origo