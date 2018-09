F1, giovedì di fuoco in Ferrari: si decide il futuro. Charles Leclerc verso la Rossa, addio di Raikkonen? Vettel: “Devo lottare anche col mio compagno…”

Giovedì 6 settembre decisivo in casa Ferrari perché domani, secondo quanto riporta Sky Sport, si terrà un incontro a Maranello per definire quali saranno i piloti per il Mondiale 2019 di Formula Uno. Ovviamente Sebastian Vettel è già stato confermato come prima guida del Cavallino Rampante, dunque i vertici devono decidere se confermare Kimi Raikkonen al volante della Rossa oppure se puntare tutto su Charles Leclerc che ben si è comportato con la Sauber Alfa Romeo. Il monegasco era già stato scelto dall’ex Presidente Sergio Marchionne prima della sua scomparsa, ora bisognerà vedere quale via decideranno di percorrere i piani alti della scuderia guidati da Louis Camilleri e John Elkann.

Quanto successo a Monza ha ulteriormente alzato il livello di tensione in squadra, gli episodi sul tracciato brianzolo dove il finlandese non avrebbe agevolato il sorpasso del tedesco nel corso del primo giro non sono piaciuti a Maranello che ora pensa a una vera e propria rivoluzione. L’arrivo di Leclerc è infatti molto probabile, alla Sauber dovrebbe accasarsi Antonio Giovanazzi mentre il futuro di Raikkonen è nebuloso. Il tutto condito da una dichiarazione lapidaria rilasciata da Sebastian Vettel alla tv olandese Ziggo Sport dopo quanto successo nel corso del GP d’Italia: “Adesso è chiaro che devo competere contro tre vetture, inclusa quella del mio compagno. Non mi aspetto alcun aiuto da nessuno“.













FOTOCATTAGNI