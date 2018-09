Valentino Rossi, GP Aragon 2018: “Situazione difficile, andiamo peggio che a Misano. Devo rimanere nei 10…”

Valentino Rossi non è riuscito ad andare oltre il nono posto nella seconda sessione di prove libere valide per il GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore non riesce a trovare il feeling giusto con il tracciato spagnolo e soprattutto con la sua Yamaha che si conferma ancora una volta in grande difficoltà e che, nonostante passi il tempo, non sembra migliorare. Il centauro di Tavullia continua a litigare con il mezzo, dal Giappone non si palesano degli upgrade importante e la situazione è sempre più frustrante per il nove volte Campione del Mondo, incappato in una stagione problematica in cui comunque è terzo in campionato.

Il numero 46 ha rilasciato delle dichiarazioni che esprimono grande rabbia e amarezza, facendo capire che sarà difficile lottare per qualcosa di importante nel weekend dopo le delusioni di Misano: “È molto importante rimanere nella top 10, perché sarà un fine settimana difficile e anche perché storicamente soffriamo sempre di più qui rispetto a Misano dove già la nostra prestazione non è stata fantastica. Il problema qui è che, sebbene io sia nei primi dieci, il distacco dalla vetta è grande, quindi sarà difficile: dobbiamo restare concentrati, cercare di lavorare in tutte le aree sui piccoli dettagli e rendere il risultato il migliore possibile“.













Foto: Valerio Origo