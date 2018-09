US Open 2018: Simone Bolelli e Fabio Fognini fuori al secondo turno in doppio, passano Herbert e Mahut

Finisce al secondo turno l’avventura di Simone Bolelli e Fabio Fognini nel torneo di doppio degli US Open 2018. La coppia italiana è stata battuta dai francesi Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut in quella che per loro è stata una rivincita della finale degli Australian Open 2016 e una conferma dei rapporti di forza visti nei quarti di finale dell’ultima Coppa Davis così come l’abbiamo conosciuta e amata. Il punteggio finale di 7-5 6-3 è giunto con rapidità, visto che gli unici due turni di servizio caratterizzati da palle break sono stati anche quelli in cui queste si sono concretizzate.

La partita è quasi del tutto avara di emozioni per gran parte del primo set, con l’unico momento degno di nota capitato nel secondo gioco: con Bolelli al servizio, la coppia italiana si ritrova sotto 0-30, salvo poi recuperare con tranquillità. I francesi, però, servono regolarmente meglio, perdendo solo due punti sulla battuta di Herbert nel quinto game. Sul 6-5 in loro favore, Herbert e Mahut tolgono il servizio a Fognini grazie a tre ottime risposte e a un complesso dritto spedito in rete da Bolelli con gli avversari a rete.

Nel secondo set è ancora Fognini a perdere la battuta, stavolta a 15 e sbagliando qualche scelta di troppo, mentre tanto Herbert quanto Mahut continuano a non concedere niente quando si tratta di servire (perdono un punto ciascuno). La partita scivola via senza che ci sia una svolta, e così il duo francese avanza verso il terzo turno, aspettano due tra Sharan/Sitak e, più probabilmente, Kubot/Melo. Con oggi anche in doppio sono terminate le presenze italiane; dal momento che non c’erano coppie azzurre nel doppio femminile né in quello misto, il viaggio tricolore a New York, per quanto riguarda i professionisti, può dirsi concluso. Rimangono solo i ragazzi impegnati nei tornei juniores.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Davis Cup