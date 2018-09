US Open 2018: Serena Williams contro Naomi Osaka. New York elegge la sua regina

Questa sera si terrà la finale femminile degli US Open 2018. A contendersi il titolo a Flushing Meadows saranno Serena Williams e Naomi Osaka. Da una parte la conferma dell’americana che per la 30esima volta arriva ad un ultimo atto di uno Slam, mentre dall’altra c’è la sorpresa della giapponese, alla sua prima finale Slam della carriera.

Serena è la grande favorita e punta alla conquista del 24esimo Slam, eguagliando in questo modo il record di Margareth Court. Una Williams che sembra essere in grandissima condizione ed in semifinale ha demolito la lettone Anastasija Sevastova con un perentorio 6-3 6-0. Dopo la finale a Wimbledon dello scorso luglio ecco un’altra chance per riprovarci per l’americana, che questa volta non vuole assolutamente sbagliare.

Osaka è una predestinata e a 20 anni ha conquistato la sua prima finale Slam. Un torneo semplicemente eccezionale per la giapponese, che ha perso un solo set agli ottavi contro la bielorussa Sabalenka. Incredibile come la nipponica non sembra assolutamente sentire alcune pressione, mostrando in semifinale contro Madison Keys una freddezza davvero straordinaria, superando in due set la finalista dello scorso anno.

Si affrontano due giocatrici abbastanza simili, anche se la giapponese copre un po’ meglio il campo vista anche la giovane età e la maggior freschezza atletica. Osaka è stata spesso definitiva la “nuova Williams” e stasera si troverà davanti proprio quella Serena che ha segnato un’epoca con la sua supremazia e vuole proseguire la conta dei suoi successi.

La giapponese ha vinto l’unico precedente finora disputato: lo scorso marzo a Miami e Williams era rientrata da poco nel circuito dopo la maternità. Osaka dovrà far muovere Williams per stancarla e per evitare di finire sotto la potenza del dritto dell’americana. Sicuramente a darle una mano importante potrebbe essere il suo coach Aleksandar Bajin, che è stato per otto anni lo sparring partner in allenamento di Serena. Un rapporto che si è interrotto anche malamente e dunque ci sarà una maggior rivalità tra i due angoli.

Una finale che può segnare il definitivo passaggio di consegna tra le due oppure confermare Serena come la vera numero uno del mondo del tennis femminile.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Lev Radin / Shutterstock