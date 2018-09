US Open 2018, NOVAK DJOKOVIC PER LA TERZA VOLTA CAMPIONE A NEW YORK! Battuto in tre set Juan Martin Del Potro

Novak Djokovic è il vincitore degli US Open 2018. Il serbo, che ha superato in finale Juan Martin Del Potro per 6-3 7-6 6-3, con la vittoria di questa sera arriva a quota 14 Slam, iscrivendosi anch’egli al novero di coloro i quali hanno raggiunto o superato Pete Sampras, fino a una decina di anni fa ritenuto irraggiungibile. Per Djokovic si della terza vittoria negli US Open, dopo i precedenti del 2011 e del 2015.

Il primo ad andare vicino al break è Del Potro, che sale 15-30 nel terzo gioco; Djokovic si salva col dritto e con la prima di servizio. Non ci sono più particolari emozioni fino al 4-3, allorché il serbo toglie la battuta all’argentino, che si trovava sul 40-0 e deve recriminare per aver commesso tre errori evitabili. Poco dopo, Djokovic porta a casa il primo set per 6-3 senza grandi difficoltà.

Anche la seconda partita sembra poter avere un andamento quasi consequenziale alla prima, solo che Djokovic, andato sul 2-1 e servizio con una grande risposta e poi sul 3-1, stavolta sbaglia qualcosa di troppo, concedendosi ripetutamente ai colpi potenti di Del Potro. Il serbo perde il servizio sul 3-2; i due, sul 3-4, giocano un game infinito con l’argentino che spreca malamente due palle break. Djokovic ne annulla una terza con un punto brillantemente chiuso a rete, riuscendo, dopo 20 minuti, a tenere la battuta. Si arriva così al tie-break, in cui il serbo prima va sotto 1-3 e poi conquista, facendosi molto aggressivo, sei degli ultimi sette punti, portandosi avanti di due set.

Nel terzo set, il campione di Wimbledon trova diversi punti basati sulla difesa, ottenendo il break nel quarto gioco. Sul 3-1, però, arriva l’ultimo sussulto di Del Potro, che strappa la battuta al suo avversario e arriva fino al 15-30 sul 3 pari. Lì, però, un po’ finiscono le sue energie, un po’ Djokovic ne ritrova in sempre maggior numero per chiudere, dopo oltre tre ore di gioco, una finale soltanto apparentemente dominata. Pete Sampras è raggiunto, la terza posizione del ranking ATP venturo anche.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Leonard Zhukovsky / Shutterstock