US Open 2018: nel doppio maschile trionfo di Mike Bryan e Jack Sock! Annichiliti Kubot-Melo

Senza storia la finale del doppio maschile degli US Open di tennis: i padroni di casa, gli statunitensi Mike Bryan (18° titolo Slam) e Jack Sock, coppia numero tre del seeding, battono 6-3 6-1 il polacco Lukasz Kubot ed il brasiliano Marcelo Melo, coppia numero sette del tabellone. Per i vincitori, nel 2018 accoppiata Wimbledon-US Open.

Nel primo set servizio dominante, gli statunitensi non sfruttano l’occasione per l’allungo nel secondo e nel sesto game, mentre Kubot e Melo non sono cinici nel terzo game, quando si fanno cancellare quella che sarà l’unica palla break dell’intero match. Gli ultimi due giochi del set sono infiniti: nell’ottavo arriva lo strappo di Bryan e Sock alla quarta palla break, dopo 16 punti giocati, mentre nel nono gioco la coppia di casa riesce a chiudere i conti soltanto al quinto set point, dopo altri 12 punti contesi, per il 6-3 in 47 minuti che indirizza l’incontro.

Nella seconda partita infatti non c’è storia: i due statunitensi in un amen volano sul 4-0, lasciando le briciole agli avversari, mentre Kubot e Melo riescono a tenere, non senza difficoltà, il turno al servizio soltanto nel quinto game. Nel settimo game arriva la chiusura, per 6-1, con un nuovo break, al primo championship point, in appena 29 minuti di gioco.

Fantastico per Bryan-Sock il saldo vincenti-errori non forzati (36-8), con il 90% di punti vinti sulla prima nonostante un basso 59% di prime in campo. Il totale di punti vinti parla di 70-48 per gli statunitensi capaci, a cavallo delle due frazioni di inanellare sette giochi di fila, dal 3-3 del primo set al 4-0 del secondo.













Foto: Pagina Facebook Jack Sock

