Tennis, Lorenzo Sonego entra in top 100! Cinque italiani tra i big nel ranking ATP

Mentre gli US Open sono ancora in corso, arrivano buone notizie dal fronte italiano. Lorenzo Sonego, vincendo oggi i quarti di finale del challenger di Genova contro il polacco Hubert Hurkacz, si è assicurato l’ingresso tra i primi cento giocatori del mondo a partire da lunedì. Il torinese, nel nuovo ranking, sarà quasi certamente almeno numero 99: potrebbe salire al 96° posto in caso di finale (per arrivarci, dovrà battere l’argentino Federico Delbonis), al 90° se dovesse vincere il torneo.

Il traguardo della top-100 raggiunto da Sonego è un premio a un’annata davvero buona, in cui si è qualificato agli Australian Open (passando anche un turno in tabellone principale), a Wimbledon e agli US Open (e anche qui è arrivato al secondo turno battendo Gilles Muller). Va dato atto al 23enne di aver scelto, soprattutto nella seconda parte della stagione, una programmazione particolarmente spostata verso i grandi eventi, che gli hanno riservato diverse soddisfazioni (tra cui i quarti di finale a Budapest nello scorso mese di aprile).

Con Lorenzo Sonego salgono a cinque gli italiani che occupano una delle prime cento posizioni del ranking ATP. Nella classifica che uscirà lunedì, il migliore resterà Fabio Fognini, che tornerà numero 13 del mondo (avrebbe potuto essere numero 12, ma Nishikori gliel’ha impedito andando in semifinale a New York). Alle sue spalle vedremo Marco Cecchinato, che occuperà il 22° posto; seguiranno Andreas Seppi al 47° e Matteo Berrettini al 59°.













Credits: lev radin / Shutterstock