US Open 2018, Lorenzo Musetti in finale del torneo juniores! Battuto Brooksby, nell’ultimo atto giocherà con il brasiliano Seyboth Wild

A 16 anni, Lorenzo Musetti è in finale al torneo juniores degli US Open 2018. Il giovane azzurro ha superato per 6-3 6-3 l’americano Jenson Brooksby, che aveva ricevuto una wild card per il tabellone principale nel torneo dei grandi ed è stato il primo avversario di John Millman, arrivato poi fino ai quarti di finale battendo Fognini, Kukushkin e Federer.

Musetti è partito subito molto forte, ottenendo due break nei primi tre giochi e riuscendo, col suo gioco molto vario, a impedire a Brooksby di trovare adeguate soluzioni. L’americano ha strappato uno dei due servizi necessari all’italiano in modo immediato, ma non è riuscito a completare la rimonta, ed ha anzi subito un terzo break nel nono gioco, perdendo così anche il primo set. Nel secondo Brooksby è partito col piede sull’acceleratore togliendo a zero il servizio all’azzurro, che però ha operato il controbreak chiudendo il quarto gioco con un gran punto. Sul 4-3, Musetti ha avuto due ulteriori occasioni per fare il break, sfruttando la seconda e chiudendo a zero il game che gli è valso la finale.

Lorenzo Musetti sfiderà ora il brasiliano Thiago Seyboth Wild, numero 6 del tabellone, di due anni più grande e già presente nel ranking ATP alla posizione numero 464. L’ultimo italiano a vincere gli US Open a livello juniores è stato Andrea Gaudenzi nel 1990: il faentino, che quell’anno vinse anche il Roland Garros di categoria, si è poi lanciato verso una buonissima carriera che l’ha portato a vincere tre tornei e arrivare al numero 18 della classifica mondiale.













