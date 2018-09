US Open 2018: Lorenzo Musetti cede in finale nel torneo juniores. Vince il brasiliano Seyboth Wild in tre set

Si ferma in finale il sogno di Lorenzo Musetti nel torneo juniores degli US Open 2018. Il 16enne di Carrara è stato sconfitto dal brasiliano Thiago Seyboth Wild, sesta testa di serie, in tre set con il punteggio di 6-1 2-6 6-2 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco.

Resta comunque un grandissimo torneo quello di Musetti, che si conferma a grandi livelli dopo i quarti raggiunti a Wimbledon. Lorenzo è stato il primo azzurro a centrare la finale agli US Open dal 1990, anno del successo di Andrea Gaudenzi. Il toscano dovrebbe giocare attualmente i tornei Under 16 ed invece si è già misurato con tennisti più grandi di lui ed avrà a disposizione altre due stagioni fra i grandi per migliorare ulteriormente.

Tornando al match di oggi, Musetti ha pagato probabilmente un po’ di tensione nel primo set. Break subito nel quarto e sesto game, con Seyboth Wild che ha chiuso per 6-1. La reazione dell’azzurro non si è fatta attendere nel secondo set: dopo il 2-2 Musetti ha vinto i successivi quattro game, togliendo la battuta al suo avversario.

L’inerzia del match sembra cambiata in favore del toscana, che ottiene subito il break nel terzo set e sale 2-0. Purtroppo da questo momento Seyboth Wild domina e vince sei game consecutivamente, conquistando lo US Open Juniores 2018.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Lev Radin / Shutterstock