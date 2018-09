US Open 2018: le semifinali femminili. Williams attende Sevastova, sfida incerta tra Keys ed Osaka

Nella notte italiana (a partire dall’una) cominciano le semifinali femminili agli US Open. A New York si decide, dunque, chi saranno le due giocatrici che si contenderanno l’ultimo Slam dell’anno. Prima la sfida tra Serena Williams ed Anastasija Sevastova e poi quella tra Madison Keys e Naomi Osaka.

Delle quattro semifinaliste nessuna è tra le prime dieci del mondo e dopo questa incredibile caduta di teste di serie ancora più favorita per la vittoria finale è Serena Williams. L’americana è già stata regina per sei volte agli US Open e cerca il 24esimo Slam della carriera per eguagliare il record di Margareth Court. Nel torneo, finora, l’ex numero ha concesso solo un set (a Kaia Kanepi negli ottavi) e nei quarti si è presa la rivincita su Karolina Pliskova, che l’aveva battuta due anni fa in semifinale.

Adesso la sfida con la sorpresa Sevastova. La lettone, dopo due eliminazioni consecutive ai quarti, è finalmente riuscita ad entrare tra le prime quattro agli US Open. Prima semifinale della carriera in un torneo del Grande Slam per la numero diciotto del mondo, che nei quarti ha davvero impressionato contro la campionessa in carica Sloane Stephens, dominata 6-2 6-3 con il suo gioco fatto di tante variazioni.

Sarà una prima volta anche per Naomi Osaka, che ha ottenuto un risultato importante anche per il suo Giappone. Infatti Osaka è la prima tennista giapponese dal 1996 (Kimiko Date a Wimbledon) a raggiungere una semifinale Slam. Un torneo finora perfetto per la nipponica, che ha ceduto un solo set agli ottavi contro la bielorussa Aryna Sabalenka e che per il resto ha demolito le avversarie, specialmente ieri nei quarti contro Lesia Tsurenko, con la quale ha impiegato meno di un’ora di gioco per un doppio 6-1.

In semifinale Osaka sfiderà Madison Keys, che conferma che gli US Open sono il suo Slam preferito. L’americana va a caccia della seconda finale consecutiva, dopo quella persa lo scorso anno contro Sloane Stephens. Una Keys in grande forma e che sta giocando benissimo ed anche lei ha perso un solo set in tutto il torneo, sempre agli ottavi e contro la serba Aleksandra Krunic. Keys favorita anche dai precedenti contro Osaka: un 3-0 nel quale spicca la sfida di due anni fa al terzo turno a New York, con la giapponese che si arresa però solo al tiebreak del terzo set.













Credits: Lev Radin / Shutterstock