US Open 2018, il programma e gli orari di oggi (lunedì 3 settembre). Come vedere le partite in tv

Si apre la seconda settimana degli US Open 2018: il secondo lunedì del torneo offre la seconda metà degli ottavi di finale maschili e femminili, segnatamente quelli della parte bassa. Scopriremo oggi se Roger Federer e Novak Djokovic si affronteranno nel quarto di finale che tutti hanno pronosticato e atteso fin dalla compilazione del tabellone, ma vale la pena vedere anche i due incontri maschili sul Louis Armstrong Stadium, non privi di gioco e, in parte, di un certo fascino d’antan.

Anche il tabellone femminile prevede quattro incontri non da meno: Suarez Navarro-Sharapova è la sfida tra la rinata e la cacciatrice di antichi fasti, Keys-Cibulkova rappresenta la difesa della finale contro il ritorno a grandi altezze, Sabalenka-Osaka si presenta come la lotta tra astri in ascesa, Vondrousova-Tsurenko funge da scontro tra una potenziale nuova stella e una giocatrice che, dopo tanto tempo, ha mantenuto le promesse di diversi anni fa.

L’ottava giornata degli US Open, con gli ultimi ottavi di finale dei due tabelloni, sarà visibile sui canali di Eurosport, nonché sulla sua piattaforma OTT Eurosport Player in abbonamento.

Di seguito l’ordine di gioco per quanto riguarda i campi interessati dagli ottavi di finale di singolare (gli orari sono tutti italiani):

ARTHUR ASHE STADIUM

dalle 18.00

M. Keys (USA) [14] vs D. Cibulkova (SVK) [29]

N. Djokovic (SRB) [6] vs J. Sousa (POR) – non prima delle 20.00

dalle 01.00

C. Suarez Navarro (ESP) [30] vs M. Sharapova (RUS) [22]

J. Millman (AUS) vs R. Federer (SUI) [2]

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

dalle 17.00

K. Nishikori (JPN) [21] vs P. Kohlschreiber (GER)

A. Sabalenka (BLR) [26] vs N. Osaka (JPN) [20]

M. Cilic (CRO) [7] vs D. Goffin (BEL) [10] – non prima delle 22.00

GRANDSTAND

dalle 17.00

doppio

doppio

M. Vondrousova (CZE) vs L. Tsurenko (UKR)













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

federico.rossini@oasport.it

Credits: Leonard Zhukovsky / Shutterstock